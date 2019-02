Agencias

La tenista estadunidense Sloane Stephens hizo válidos los pronósticos y se clasificó a la segunda ronda del Abierto de Acapulco, luego de vencer en sets seguidos a la francesa Pauline Parmentier.

Apenas una hora y 10 minutos de acción requirió la norteamericana para dar cuenta de Parmentier, por parciales de 6-2 y 6-2, en el duelo que abrió la actividad del martes en la Cancha Central de Mextenis.

La potencia en el golpeo de la estadunidense fue letal en el primer set, además de su efectividad con el servicio, pues logró el 74 por ciento, por 38 de su rival, quien logró un rompimiento, pero sufrió tres roturas de servicio en poco más de 30 minutos.

Bajo el intenso calor que se dejó sentir en el inmueble, Stephens mantuvo el dominio y con dos "breaks" tomó una rápida ventaja 4-0 en el segundo set sobre una rival que no lucía cómoda en la cancha, pero que se resistió.

Eso le alcanzó para lograr un rompimiento y acercarse 4-2, minutos de presión para la número cuatro del mundo, quien pronto se sacudió el nerviosismo que la llevó a fallar puntos claros y se quedó con los últimos dos "games" para ganar el partido.

En octavos de final enfrentará a la brasileña Beatriz Haddad Maia, procedente de la fase de clasificación y quien la víspera se estrenó en el cuadro principal con un triunfo sobre la rumana Irina Bara.

Otra que logró su boleto a la segunda fase, fue la rumana Mihaela Buzarnescu, quien doblegó por 6-4 y 6-2 a la australiana Daria Gavrilova, en una hora y 27 minutos de acción.

