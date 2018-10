Sorprende ruso con increíble gol y pirueta

Agencia

RUSIA.- Ni Oliver Aton ni todos los personajes de los Supercampeones pudieron hacer lo que hizo Norik Avadalyan en el fútbol de Rusia.

De acuerdo a Vanguardia, el chico del Rubin Kazán Sub 21, ejecutó el mejor penal en la historia y ha dejado maravillado al mundo entero.

Norik tomó el balón y lo colocó en el punto penal y al momento de disparar, realizó una pirueta mientras el balón salía directo al ángulo derecho, haciéndolo imposible de detener para el asombrado guardameta.

Tras el disparo, todos se quedaron sorprendidos con la acción inédita, mientras el futbolista festejó su disparo.

Es probable que muchas personas traten de imitar el disparo sin embargo otras pensarán que fue de "chiripa", pero la acción del ruso podría ponerlo en la mira de grandes equipos internacionales.

