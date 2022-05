Sounders vs Pumas: horario y dónde ver la final de Cocachampions

La hora de la verdad ha llegado: los Pumas visitan el Lumen Field, casa del Seattle Sounders, para enfrentar uno de los partidos más importantes de su historia con el objetivo de ganar el pase al Mundial de Clubes. La Liga de Campeones de la Concacaf llega a su final.

El cuadro universitario anhela un título y qué mejor escenario que lo haga a nivel internacional, algo que no gana desde hace 32 años. Enfrente tiene a un rival muy complicado; la escuadra de Seattle se ha convertido en un equipo protagonista de la MLS.

Los Pumas llegan a este partido con una baja, la cual se trata de Alan Mozo, que sin duda es considerable, pero el plantel se encuentra motivado de encarar el compromiso y con la ilusión de levantar el trofeo para continuar con la hegemonía de los clubes mexicanos en este torneo.

Por otro lado, el Seattle Sounders no se achica y quiere pasar a la historia como el primer club de la MLS en ir al Mundial de Clubes y además de terminar con una racha de 17 años consecutivos de triunfos de la Liga MX.

Match day is here! What are your predictions for today’s final? ⬇️ 🏆



🗓 May 4th, 2022

⏱ 22:00 ET@soundersfc 🆚 @pumasmx@scotiabankfc #SCCL22 pic.twitter.com/BLcMB8JQ1c