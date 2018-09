¡Entérate! Steelers derrota a los Buccaneers

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A Fitzmagic le descubrieron el truco o se le acabó la magia. Esta noche los Steelers derrotaron como visitantes 30-27 a los Buccaneers en un partido en el que Ryan Fitzpatrick lanzó tres intercepciones.

El juego comenzó bien para Tampa Bay, los Bucs se fueron adelante con un touchdown de Cameron Brate. Sin embargo tras esa anotación, y luego de un espectacular td de Vance McDonald y un gol de campo de Chris Boswell, los Steelers dominaron la primera mitad.

En el segundo cuarto Anotnio Brown amplió la ventaja de los Steelers, después Fitzpatrick fue interceptado en zona roja y luego el mariscal lanzó un 'pick six', dejando así una losa muy pesada para lo de la bahía. Ryan Switzer volvió a anotar de seis para Pittsburgh antes del entretiempo.

En la segunda mitad, en especial en último cuarto, los Bucs regresaron de la mano de un Fitzpartrick que por momentos pareció recuperar la magia. Primero Chris Godwin y después Mike Evans pusieron a los Bucaneros a tan sólo tres puntos de distancia (30-27) e ilusioanron a los presentes en el Raymond James Stadium.

