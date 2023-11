Stefany Ferrer, exjugadora de Tigres, es criticada por hacer saludo fascista

Stefany Ferrer Van-Ginkel, una exjugadora del club Tigres de México que se convirtió en la primera futbolista extranjera en la Liga MX Femenil, se encuentra en el centro de una polémica luego de ser captada realizando el saludo nazi durante una protesta por el conflicto palestino-israelí en Beverly Hills.

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a la futbolista nacida en España, pero de padres brasileños, dentro de un automóvil junto a un hombre, pasando frente a un grupo de manifestantes que llevaban la bandera de Israel.

En el video, Stefany decide levantar el brazo en un gesto que alude al saludo nazi, mientras pronuncia "Heil Hitler".

El video fue compartido el domingo por la cuenta "Stop Antisemitism", pidiendo a los internautas que identificaran a los responsables. Fue hasta el lunes que los usuarios de Internet notaron que se trataba de la jugadora de fútbol.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios mostrando su descontento y condenando las acciones de la futbolista. Frases como:

UPDATE: this couple has been identified as Samim Haydari and Stefany Neyra. https://t.co/yUN5PZLoTR pic.twitter.com/ZtVAkVMawF

Ante la creciente controversia, el Angel City Football Club emitió un comunicado aclarando que Stefany Ferrer Van Ginkel no forma parte de su equipo y no está afiliada al club desde noviembre de 2022. Además, condenaron sus acciones y declaraciones.

Stefany Ferrer Van Ginkel (stefvangi21) does not play for Angel City Football Club, nor has she been affiliated with the club since November 2022.



We condemn her recent actions and statements.