¡Sufrida victoria! Barcelona finaliza su crisis ganando al Almería

Barcelona sufrió más de lo anticipado pero consiguió regresar a la senda del triunfo al vencer 3-2 al Almería en un duelo correspondiente a la jornada 18 de la Temporada 2023/24 de LaLiga.

Los blaugranas se pusieron fin a una racha negativa de tres encuentros consecutivos sin ganar, con ello recuperaron el tercer lugar de la clasificación, al llegar a 38 unidades, supera por tres puntos al Atlético de Madrid. Los Culés además recortaron distancias a cuatro del Real Madrid y seis del líder el Girona, sin embargo sus rivales aún no disputan sus compromisos por esta fecha este jueves ante el Alavés y el Real Betis.

Los Almeriensistas siguen como coleros de la tabla con tan solo cinco puntos, el equipo donde milita el mexicano el Cachorro Montes seguirá en la zona de peligro al no haber ganado un solo partido, la cuestión será cuesta arriba en la segunda vuelta en la lucha por el no descenso.

Sergi Roberto quien no había sido titular en esta temporada, hoy no solo participó en el once inicial sino que porto el gafete de capitán y respondió convirtiéndose en el héroe y anotó un doblete, mientras que Raphinha hizo uno más por Barcelona.

El Barça volvió a sufrir y necesitó de un gol en el minuto 83 para asegurar la victoria en casa después de dejar escapar un par de ventajas.

El brasileño Raphinha abrió el marcador al 33 y Léo Baptistão empató en el 41, Roberto se puso adelante al equipo local en el 60, antes de que Edgar González lo volviera a igualar en el 71 después de que el portero de Barça, Iñaki Peña, chocara con la defensa Ronald Araujo mientras intentaba controlar un pase elevado dentro del área.

Barcelona venía de un empate 1-1 en Valencia y un revés en casa por 4-2 ante Girona. También perdió 3-2 con Amberes en el cierre de la ronda de grupos de la Champions League, pese a ello avanzó a octavos como líderes del sector.

Mañana tendrán un partido amistoso ante el campeón del Apertura 2023 de la Liga MX el América, después de ello disfrutaran de la pausa invernal y los partidos oficiales se reanudarán hasta enero el cuatro cuando se enfrenten a Las Palmas por la fecha 19 de LaLiga y el El 11 del primer mes del 2024 enfrentarán las semifinales de la Supercopa de España si ganan se enfrentarán el domingo 14 al vencedor entre el Real Madrid y el Atleti, por lo que será un comienzo emocionante.