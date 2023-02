Super Bowl: conoce por qué se llama así el partido final de la NFL

El ‘Super Bowl’ o también conocido como el ‘Super tazón’, es uno de los eventos masivos y uno de los más vistos por todo el mundo, ya sea por las disputas de los juegos o por el show de medio tiempo, pero en algún momento te has preguntado ¿a qué se debió ese término? o ¿quién fue el responsable de haber convertido este fenómeno en mundial?

Para poder llegar a ese punto, primero tenemos que iniciar con la historia de la fascinante competición, ya que fue en la década de los 60’s que la AFL (Australian Football League) y la NFL (National Football League) se fusionaron, pero para nombrarlo, no hubo algún tipo de encuesta o votación, ya que su creativo nombre surgió a través de una sugestión emitido por el propietario de los Chiefs, conocido como Lamar Hunt en enero de 1967; quién tenía varios recuerdos relacionándolo con los juegos de sus hijos y con relación a la nomenclatura popular del fútbol universitario.

En la época de 1966, Lamar Hunt escribió una carta al comisionado de la NFL, Pete Rozelle en la que confesó que sus hijos tenían un juguete nuevo con el que jugaban, llamado ‘Super Ball, por eso la parte de ‘Super’’, mientras que en la parte de ‘Bowl’, lo tomó de los eventos que existían años atrás, como el ‘Rose Bowl’ y el ‘Sugar Bowl’.

Asimismo, en la carta se pudo leer lo siguiente:

There she is. 🏆



📺: #SBLVII -- Sunday at 6:30pm ET on FOX

📱: Stream on NFL+ pic.twitter.com/xIBOazv7lI