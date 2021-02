Super Bowl LV tendrá 25 mil aficionados presenciales en Tampa, Florida

ESTADOS UNIDOS.- La NFL anunció este martes que permitirá un aforo de 25 mil aficionados para el Super Bowl LV que se celebrará el próximo domingo en Tampa Bay.



La Liga confirmó que dará ingreso a 17 mil 500 aficionados con boleto, además de la entrada de 7 mil 500 trabajadores de la salud, como invitados especiales de la NFL al choque que disputarán los Bucaneros de Tampa Bay y los Jefes de Kansas City.

