Kang Chae impone nuevo récord mundial en arco

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo récord mundial en arco ha sido impuesto por Kang Chae, una surcoreana que participó en la jornada inaugural de la segunda etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

De acuerdo con el portal Notimex, Chae Young se convirtió en la primera mujer en disparar para más de 690 puntos, al conseguir 691 de 720 posibles, durante la ronda de clasificación, consistente en 72 flechas a 70 metros del blanco.

La atleta de 21 años de edad batió el récord mundial de su compatriota Choi Misun de 687 puntos, establecido el 20 de agosto de 2017, durante su participación en la Universiada Mundial de Taipei.

"No esperaba disparar un puntaje tan alto. He tenido puntajes altos durante la práctica, pero no esperaba que sucediera en una competencia. Todavía no me ha impresionado, pero estoy muy contenta de haber podido registrar un récord mundial", expresó la surcoreana.

Compartió que "he estado pensando en cómo hacer una técnica de disparo que me daría confianza durante la competencia, en lugar de una que me mantenga centrado en los puntajes".

Al paso de los minutos, agregó que "ese puntaje ahora es mi récord, así que voy a trabajar duro para vencerlo nuevamente. Si otra lanza una mejor puntuación, sería genial, pero espero que mi récord se mantenga por un buen tiempo".

Sus 691 puntos se suman a los de sus compatriotas Chang Hye Jin y Lee Eun Gyeong, de 683 y 679, para una suma de dos mil 53, para nuevo récord mundial por equipo, al superar el anterior, en ocho unidades, que tenía otra representación de su país.

Aída Román fue la mejor mexicana posicionada, en el escalón 10, con 661 puntos, en tanto Mariana Avitia en el 53, con 634.

En varones, los surcoreanos Kim Woojin y Lee Woo Seok quedaron en ese orden en la ronda de clasificación con 697 y 691, respectivamente, y el francés Jean-Charles Valladont quedó tercero con 683.