Suspenden a Messi por golpear a un rival en la final de la Supercopa de España

Madrid.- Lionel Messi recibió una suspensión de dos partidos el martes por golpear a un rival en un incidente sin balón en juego en la final de la Supercopa de España.

El delantero del Barcelona afrontaba una suspensión de hasta 12 partidos por el manotazo que le propinó a un jugador del Athletic Bilbao en los últimos instantes de la derrota 3-2 de su equipo el domingo pasado.

El comité de competición de la federación española no consideró como grave el incidente y aplicó una sanción menos severa.

Luego de pasar el balón por la banda izquierda, el astro argentino levantó su brazo derecho, impactando el rostro del delantero del Athletic Asier Villalibre cuando ambos enfilaban hacia el área chica. Villalibre se tiró el piso y Messi recibió su primera cartulina roja en 753 partidos con el Barcelona.

Breaking: Messi has been handed a two-match ban for his red card in the Spanish Super Cup final on Sunday. pic.twitter.com/Uay96EEuC2