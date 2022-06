Suspenden gira de despedida del "Perro" Bermúdez tras dar positivo a Covid

La gira de despedida del "Perro" Bermúdez tendrá que esperar tras dar positivo a Covid-19, por primera vez. El famoso narrador de futbol de TUDN, quien narrará su último mundial en Qatar 2022, informó mediante Twitter su resultado.

Javier Alarcón, excompañero del "Perro" Bermúdez y quien estaría de invitado en la narración del partido entre México y Ecuador, no pudo asistir por también resultar positivo a Covid-19.

🙏🏻Gracias a todos los q preguntan. No pude estar hoy en Chicago, porque el viernes para poder viajar, me hice la prueba y salí +. Síntomas leves: mormado y ronco. @TUDNMEX y @enriquebermudez me reagendaron para narrar en Agosto vs Paraguay. pic.twitter.com/Ko5B3pB0AD