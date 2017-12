Suspenden a Manuel Lanzini por engañar al árbitro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Premier League no se andan con rodeos con la nueva regla llamada: "Successful Deception of a Match Official", en la cual, se castiga a un jugador que engañó al árbitro.

De acuerdo con información del portal Fox Sport, es el segundo futbolista que es castigado en la historia de la Premier League es Manuel Lanzini, quien fingió un penal el fin de semana pasado ante Stoke City cuando corría el minuto 18, y que cambió por anotación Mark Noble.

Oumar Niasse, jugador del Everton, fue el primero en ser suspendido, al engañar en el partido ante Crystal Palace el 18 de noviembre.

La jugada se sigue por oficio por la Comisión Regulatoria de la FA, y de encontrarse culpable, se le suspende por dos partidos de la federación; por lo que el futbolista de los 'Hammers' se perdería los cotejos ante Arsenal en la Copa de la Liga y el de la Premier League ante Newcastle.

Manuel Lanzini tiene hasta el martes para meter su apelación; quien de ser castigado, abriría la puerta en la ofensiva del West Ham a Javier Hernández para ocupar su lugar.

Sanción de Niasse

Oumar Niasse, delantero senegalés del Everton, no podrá disputar las dos próximas jornadas de la Premier League por simular un penalti en el Crystal Palace-Everton. Se convierte así en el primer sancionado por la Federación Inglesa (FA), que aprobó el pasado mayo una normativa contra los futbolistas acostumbrados a dejarse caer para engañar a los árbitros.

Supuestamente, el jugador africano se dejó caer en el área tras un contacto mínimo con el defensa del Crystal Palace, Scott Dann durante partido del pasado sábado en Selhurst Park (2-2) y, según explicó la FA, "engañó con éxito al árbitro", que pitó penalti, informa Marca.