Tamara Vega denuncia a su ex entrenador por pederastía

La pentatleta Tamara Vega presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por trata de personas y/o pederastia contra quien fuera su ex entrenador durante 16 años, misma que rarificará en un periodo no mayor a 15 días.

La deportista de 30 años se refirió a su agresor como Sergio "N" durante la exposición que realizó de los hechos de los que fue víctima, en una rueda de prensa una rueda de prensa en el bufete de sus abogados al sur de la CDMX. Aunque optó por no entrar en detalles sobre el abuso que sufrió casi desde su ingreso al deporte de alto rendimiento a los 14 años de edad.

Siendo apoyada por su equipo legal, que está integrado por Marco Antonio Chávez, Jorge Luis Martínez, y Patricia Muñiz.

La seleccionada olímpica en Londres 2012 y Río 2016 mencionó que decidió poner la denuncia porque finalmente superó el miedo y la ignorancia y ahora se sentía una mujer empoderada.

Declarando "Es muy difícil alzar la voz no solo por ser deportista sino por el país en el que vivimos, estamos acostumbrados a que 'calladitas nos vemos más bonitas', pero cuando empiezas a estudiar y conocer, el conocimiento es poder, y yo en este momento me siento empoderada

Agregó "Este es el caso de muchas mujeres, de muchas atletas y en este momento me convierto en una mujer muy orgullosa de haberme atrevido a alzar la voz. Quiero que otras personas (deportistas) se den cuenta que se puede alzar la voz, que existe la justicia y que no están solas".

Añadiendo que prefiere mantenerse al margen cuando se le cuestionó si contaba con el apoyo de las autoridades deportivas mexicanas.

La atleta denunció además que Sergio "N" la ha tratado de intimidar por medio de terceros para que "ya le baje a lo que estoy haciendo o veré las consecuencias".

Sin embargo enfatizó que ella llegará hasta las últimas consecuencias porque la situación que, dijo, padecen muchos deportistas de ambos sexos y esa es una cuestión que no puede seguir.

Según Vega, su ex entrenador, de quien no conoce su paradero, no puede tomar parte en ninguna competencia oficial que este avalada por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, pues fue boletinado después de que le expuso su caso.

Tamara compaginará su batalla legal con sus entrenamientos rumbo al Mundial, en agosto, y los Juegos Panamericanos en Chile, en octubre, ambos filtros para poder participar en París 2024.

Tamara Vega presentó la denuncia en contra de Sergio N. N. Por los cargos de trata de personas y/o pederastia; es en contra de quien la entrenó en el ciclo para Londres 2012 y Río 2016



Con información de Reforma.