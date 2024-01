'Tano' Ortiz, le da las “gracias” a Funes Mori

Rogelio Funes Mori de Rayados por voluntad propia tomó la decisión de salir de equipo, confirmó la baja Fernando Ortiz.

El histórico delantero albiazul no hizo el viaje a Mazatlán, donde el Monterrey tendrá un partido de preparación ante los Cañoneros, y recalará en Pumas.

En el Aeropuerto Internacional de Monterrey Ortiz dijo:

"Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas, él sabía exactamente o lo que yo pensaba y como a él y como a todos sus ex compañeros, yo no le cierro la puerta a nadie. Me quedo con el profesionalismo de Rogelio”.