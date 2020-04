Muere en accidente Tarvaris Jackson, exquarterback de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO.- Tarvaris Jackson, exquarterback de la NFL, murió el domingo por la noche en un accidente automovilístico en Alabama.

La Universidad de Tennessee Tech, en la cual el pasador trabajaba como entrenador de su posición, confirmó la noticia.

Jackson, de 36 años de edad, fue seleccionado por los Vikings en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2006 y jugó 10 años en la NFL, incluyendo cinco años en Minnesota, donde tuvo récord de 10-10 en 20 juegos como titular para para 39 touchdowns y 35 intercepciones.

Más tarde jugó dos temporadas con los Seahawks y un año con los Bills. Fue el suplente de Russell Wilson durante la temporada del título de Seattle.

En el Super Bowl XLVIII jugó durante el último cuarto, primera vez en 13 años que el segundo pasador tiene participación en el duelo más importante.

La estrella de Seahawks publicó un mensaje en redes sociales, lamentando la muerte de su amigo y excompañero.

TJack... you will be missed. Praying for your family...Love you man. 💔