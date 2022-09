"Tata" Martino asegura que exfutbolistas tienen una campaña en su contra

Luego de la derrota de la Selección Mexicana por 1-0 frente a Paraguay, Gerardo Martino habló con la prensa y dio a entender que hay gente, entre ellos exfutbolistas, que tienen una campaña en su contra.

"No puedo verlo de otra forma que no sea una campaña porque además, mucha gente conocida, muchos entrenadores, muchos exjugadores, es mucho, se hace difícil y claro que eso golpea", declaró el entrenador del Tri después del partido, haciendo referencia a las críticas en su contra.

Futbolistas que han opinado sobre el desempeño de Martino

Son varios los exfutbolistas que se han pronunciado en contra del proceso que lleva el "Tata" Martino. En muchos casos se trata del funcionamiento, otros se han referido a las convocatorias que ha realizado, y algunos pocos se han candidateado para tomar su lugar en el banquillo.

Claudio Suárez

"El Emperador", quien presume de ser el jugador con más partidos disputados en la Selección Mexicana, tuvo una entrevista con Rubén Guerrero y mencionó que:

"Hay llamados del 'Tata' Martino de jugadores que ni siquiera son titulares en sus equipos". "La Selección Mexicana no está para avanzar de la fase de grupos con el nivel exhibido recientemente en las eliminatorias, partidos amistosos y la Nations League de Concacaf", aseguró el exmundialista mexicano.

Hugo Sánchez

Después del partido con Paraguay, quien para muchos es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia apuntó directamente hacia Martino.

"No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vucetich sea el seleccionador de México para Qatar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, sería yo".

Por si fuera poco, remató pidiendo su salida del combinado nacional:

"¿Por qué 'El Tata' Martino se mantiene y no dice ‘me voy con Torrado’? Si despiden a Torrado, me voy también", concluyó "Hugol".

Jared Borgetti

Después del partido amistoso contra Ecuador, donde México empató 0-0, Gerardo Martino salió a decir que se estaba exagerando con las críticas hacia la Selección. A raíz de esto, el exdelantero del Tri, Jared Borgetti, dijo lo siguiente:

"No podemos decir que se está exagerando cuando los resultados no te respaldan, el funcionamiento no está bien, no hay goles y si no hay goles no puedes ganar. En los últimos partidos metiste un par de goles y uno de ellos fue autogol, sin goles no puedes ganar" para comentar sobre la falta de gol de la Selección".

Francisco "Kikin" Fonseca

Después de perder la final de la Copa Oro frente a Estados Unidos por 1-0, "El Kikin" explotó contra el ciclo del exentrenador del Barcelona y de la Selección Argentina.

Durante un acalorado debate con su compañero Félix Fernández donde el exportero del Atlante sostenía que el proceso de Martino debía continuar, Fonseca insistía en que le ponga una fecha hasta cuándo habría que aguantar a que lleguen los resultados.

En la opinión del exfutbolista de Pumas, dos finales perdidas con Estados Unidos era suficiente para terminar el proceso de Gerardo.

Luis Hernández

"El Matador" no se pronunció en contra del "Tata", pero sí lanzó un fuerte mensaje a los jugadores de la Selección. Poco tiempo después de que el conjunto azteca perdió contra Estados Unidos y Canadá en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, "El Matador" fue tajante hacia la actitud de ciertos elementos del equipo.

"Hoy los líderes son puros pechos fríos. Siento que por jerarquía 'Memo' Ochoa es el único que puede externar su punto de vista. Ser un líder no es tener un buen partido dentro de una eliminatoria, son muchas cosas, hoy los jugadores no hablan, los jugadores líderes no se pelean, les importa más arreglarse el cabello o salir en un comercial que partirse la madre en la cancha", declaró en una charla con Social Sports en YouTube.

(Con información de El Universal)