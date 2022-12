"Tata" Martino confirma su salida de la Selección Mexicana

Tras la eliminación de México de la Copa del Mundo Qatar 2022, Gerardo "Tata" Martino asumió toda la responsabilidad, a pesar de que el equipo mexicano venció a Arabia Saudita.

Luego de una ola de rumores sobre su posible salida del Tri, el estratega confirmó que su era al frente de la Selección Mexicana terminó.

"No podría decirle absolutamente nada a la gente, soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos, como responsable de esto que provoca mucha tristeza, lo único que decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso, que tenía siete mundiales que no se producía", declaró durante conferencia de prensa. "De lo otro, me parece que la primera pregunta contesta un poco lo que sería la segunda pregunta, no hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de alguna manera distinta, el contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer", añadió.

#BREAKING |



Gerardo Martino is no longer @miseleccionmxEN head coach. “My contract ended as soon as the referee blew the whistle”.@FOXSoccer — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) November 30, 2022

México vence a Arabia Saudita, pero no le alcanza para octavos

Momentos de tensión se vivieron durante el partido de México vs Arabia Saudita, la fe en el Tri, estaba intacta, los nervios de punta cada vez que el balón se acercaba a la portería mexicana, pero al final no se pudo, la Selección Mexicana no logró pasar a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022.

Minuto 25 casi el número 17 Pineda, devolvía la fe cuando pateó la pelota para hacer un gol. El partido se mantuvo cardiaco, pues los futbolistas mexicanos siempre mantenían el balón cerca de la portería de Arabia Saudita, pero faltaba lo más importante, un gol.

Minuto 47 Henry Martín el Yucateco, otorgó el primer gol para México.

Luis Chávez metió el segundo gol a favor de la selección Mexicana, sin embargo al minuto 95, Salem Al-Dawsari del cuatro de Arabia Saudita sentenció el destino del Tricolor.

Con este marcador no le alcanzó al cuadro Azteca y quedó eliminado en la fase de grupo de la Copa del Mundo Qatar 2022.

(Con información de Récord)