Taylor Swift ingresa al estadio de los Chiefs para ver jugar a Travis Kelce

Taylor Swift ingresó al Estadio Arrowhead junto a "Santa Claus" para ver a su novio Travis Kelce y al (ala cerrada) Tight End de los Chiefs de Kansas City, quienes enfrentaban a los Raiders de Las Vegas en un encuentro de Navidad.

Swift y Kelce se han convertido en una de las parejas de famosos más atractivas del mundo desde que empezaron a salir a principios de temporada, y la ganadora de 12 premios Grammy ha visto a su novio en numerosas ocasiones en el Estadio Arrowhead.

En esta ocasión, la cantante de pop vistió una camiseta roja bajo una chaqueta negra con San Nicolás a su lado.

Taylor and her entire family showed up for the Chiefs game today 🎅🥹 pic.twitter.com/oSVssvvLuS

— Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) December 25, 2023

Taylor Swift es una cantante y compositora estadounidense. Es conocida por su inicio en la música country y transición al pop, ha sido una de las cantautoras más jóvenes en ser firmadas por una compañía disquera y una de las artistas con música más vendida de la industria. Taylor es una de las 100 personas más influyentes del mundo, título que ha cosechado con el gran éxito que ha tenido cada una de sus canciones.

Swift no fue la única celebridad en el Estadio Arrowhead el lunes. La estrella del baloncesto de Iowa Caitlin Clark, la actual atleta femenil del año de la AP, estuvo en la banda del campo durante los calentamientos previos al partido. Intercambió camisetas con el receptor de los Chiefs, Rashee Rice.