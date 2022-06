Te fuiste acusado de vender partidos: Arturo Brizio expone a Ramos Rizo

La salida de Arturo Brizio de la Comisión de Arbitraje ha dividido opiniones en torno al futbol mexicano; uno de los críticos constantes fue el exsilbante Felipe Ramos Rizo en ESPN. Ayer lunes por la noche, tuvieron un encuentro de manera virtual, pero se criticaron fuertemente.

Como si "se tuvieran ganas", Ramos Rizo y Arturo Brizio se dijeron de todo cuando el hoy comentarista preguntó al expresidente de la Comisión de Arbitraje.

"El arbitraje mexicano pasa por una crisis, no solo el último torneo, sino los dos últimos torneos donde tanto los torneos como las liguillas fueron de muy bajo nivel arbitral. No veo árbitros referentes, no veo un prototipo de árbitro mexicano", comentó Ramos Rizo.

"El arbitraje no depende de una sola persona, tenemos árbitros de muy buen nivel, ningún país del mundo tiene diez estrellas... El arbitraje mexicano saca la casta en cierto tipo de partidos", defendió Brizio.

"Me llama la atención la forma que tú dices por ejemplo que no hay personalidad cuando a ti en un partido, y hay audios ahí, cuando un jugador te mentó la madre hasta que se cansó y no lo echaste porque no quisiste y ahí están los audios, Darío Franco, te recuerdo", reiteró Arturo.