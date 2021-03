Tecatito Corona confiesa haber jugado con dolor de cabeza contra la Juventus

MÉXICO.- Jesús Corona confesó que jugó con dolor de cabeza ante la Juventus, pero la importancia del partido hizo que el mexicano no quisiera salir de cambio.

El "Tecatito" llegó a la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League tras sufrir un choque de cabezas en el partido de Liga entre el Porto y Gil Vicente, del pasado sábado.

El impacto obligó al mexicano a dejar el juego y estar en observación, incluso en duda para el partido de este martes, aunque al final fue titular y salió hasta el segundo tiempo extra.

"Me dieron un golpe el partido pasado, me sentí bien, no salió nada en el examen, solo una contusión, un golpe. Todavía me duele un poco, pero no podía dejar de jugar este partido", confesó Corona tras el pase del Porto a Cuartos.

A pesar de perder, el Porto echó a la Juventus de Cristiano Ronaldo gracias a los goles de visitante.

