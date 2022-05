¿Tendrá un lugar en Qatar? Chicharito acepta que tuvo contacto con Martino

Javier “Chichatito” Hernández disputó su último partido con la Selección Mexicana hace poco más de dos años y medio, desde entonces el jugador del LA Galaxy no ha sido llamado por Gerardo Martino, y el mundial cada vez está más cerca.

Recientemente, Hernández aceptó que ya hubo un contacto con el estratega del Tri, aunque no declaró más detalles al respecto.

Desde a inicios de año se le cuestionó y criticó al técnico argentino por no incluir a Javier para los partidos de eliminatoria a la Copa del Mundo Qatar 2022, pese a que el Tricolor enfrentaba la falta de gol, mientras que Hernández vivía una racha goleadora en Estados Unidos.

En la presenta campaña de la MLS, el delantero mexicano registra cinco goles en 13 partidos con el equipo angelino. Por su lado, la Selección Mexicana se encuentra concentrada a pocos días de enfrentar a Nigeria este 28 de mayo.

