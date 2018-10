Roger Federer avanza a cuartos de final del torneo Masters 1000

Agencia

SHANGAI.- El tenista suizo Roger Federer avanzó a los cuartos de final del torneo Masters 1000 de Shanghái 2018 luego de vencer al español Roberto Bautista en tres sets, por 6-3, 2-6 y 6-4.

Con este resultado, Federer continuará con su defensa del título y enfrentará al japonés Kei Nishikori, quien eliminó al estadounidense Sam Querrey en dos sets (6-7, 4-6,).

En otros duelos de octavos de final del torneo chino, el serbio Novak Djoković derrotó al italiano Marco Cecchinato en dos sets (4-6, 0-6) y enfrentará en la siguiente ronda al sudafricano Kevin Anderson, quien llega tras vencer al griego Stefanos Tsitsipas (6-4, 7-6).

Por otra parte, el alemán Alexander Zverev, quien se impuso sobre el australiano Álex de Miñaur por 1-6, 4-6, obtuvo su pase y tendrá como rival al británico Kyle Edmund, luego de que este derrotó al chileno Nicolás Jarry (6-7, 3-6).

El australiano Matthew Ebden obtuvo el triunfo sobre el alemán Peter Gojowczyk en dos sets (2-6, 3-6) y espera como rival para los cuartos de final a quien gane en el encuentro entre el argentino Juan Martín del Potro y el croata Borna Ćorić.

Copa Davis

Después de que Alexander Zverev haya dicho abiertamente de que no jugará la Copa Davis en noviembre y Novak Djokovic haya dejado claro que su prioridad es la Copa del Mundo de la ATP, Roger Federer también ha dado su opinión al respecto tras pasar a cuartos del Rolex Shangái Masters.

Participación en la Copa Davis. "No va a ser nunca la Copa Davis que conocíamos pero hay que darle una oportunidad y espero que tengan éxito y les guste a los aficionados. No creo que sea una competición hecha para mí sino para las nuevas generaciones. No sé ni lo que voy a hacer en febrero ni si voy a jugar la gira de tierra el año que viene".

Con información del portal de noticias Notimex/ El Mundo