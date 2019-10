Henry Chablé/Mérida

Para el pugilista Wílliam “Terrible” Puch (12-0-0) estar entre los mejores 10 a nivel nacional en los pesos minimosca representa una gran responsabilidad, pero él mismo menciona que está listo para afrontar retos de cualquier tamaño, con tal de seguir encaminándose al tan ansiado campeonato mundial.

El próximo viernes, en la función “Noche de Boxeo”, a celebrarse en el Gimnasio Polifuncional, tendrá uno de los retos más importantes en su carrera: expondrá su récord invicto ante quien tal vez sea uno de sus rivales más complicados, el coahuilense David “Flash” Martínez (7-3-1), púgil con siete años de experiencia en el boxeo profesional.

Ante el “Flash”, el boxeador de 23 años, originario del municipio de Cacalchén, tratará de demostrar de qué está hecho, buscará seguir creciendo y subir en el ranking nacional, donde actualmente se encuentra en la séptima posición, aunque su meta es ser el número uno.

“Son pruebas que tengo que superar para llegar a lo más alto. La verdad no conozco muy bien al rival, no sé su estrategia, pero yo saldré a dar lo máximo en busca de lograr el triunfo”, platicó Puch, quien también posee otro título, pero no deportivo: de Ingeniero en electromecánica por la Universidad Tecnológica de Izamal.

En su última pelea, el pasado 15 de junio, en el Polifuncional, Puch venció por decisión mayoritaria al capitalino Sergio Mejía, con lo que mantuvo su invicto; su debut fue en 2016 y buscará alargar su racha.

“No defraudaré a la gente que me vaya a ver el viernes, no tengo miedo a cualquier rival. Siempre estoy mirando para adelante, quiero subir y nunca bajar”, apuntó el boxeador, quien realizó su preparación en su natal Cacalchén y en el gimnasio “San Francisco de Asís” de Mérida, con el entrenador Elmer “Búfalo” López.