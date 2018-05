Thomas Müller lanza ‘amenaza’ a la selección mexicana

Agencia

BERLÍN, Alemania.- Después de que el Eintracht Frankfurt derrotara por 3-1 al Bayern Munich en la final de la Pokal, Thomas Müller ‘amenazó’ a los mexicanos Marco Fabián y Carlos Salcedo de que pronto se volverán a ver las caras en la Copa del Mundo.

El mediocampista de las Águilas contó, de acuerdo con ESPN, que el atacante teutón, frustrado y caliente por el resultado, les mandó un mensaje contundente.

"Thomas Müller se enojó al final porque se perdió y por ahí calientes dijo que 'qué bueno que nos veíamos en el Mundial'. Van a estar precavidos, tenemos que estar en lo nuestro”, explicó Marco.

"Saben que Salcedo jugó ahí, que me tocó jugar contra ellos hace poco y han estudiado muy bien a los mexicanos y saben que no será fácil", continuó en charla con el 'Tato' Noriega.

Fabián ahondó que lo ocurrido el sábado en la Pokal puede servirle a sus compañeros en la Selección Mexicana.

“Un equipo que siempre ha estado ahí (Frankfurt), nos enfrentamos a un grande, llenos de estrellas. Podemos trasladar lo mismo a la selección, México contra equipos grandes se ha comportado al nivel. Vamos a prepararnos bien, estudiar cómo hacerle daño y darlo todo”, contó.

Por su parte, ‘El Titán’ compartió que hay varios seleccionados mexicanos que tienen mentalidad para lograr derrotar a Alemania el próximo 17 de junio.

“En lo personal respeto la carrera futbolística de mis compañeros de profesión. Entrando a la cancha somos 11 contra 11, somos hombres y no nombres. Al final, yo sé de qué pueden ser capaces, pero también no les temo”, apuntó.

“Hay muchas cosas que yo sé que me han contagiado esa mentalidad, porque son fuertes de mentalidad, que nos la creemos. Al final no debemos de hablar tanto y demostrarlo el 17 de junio. Quien no crea en la selección, respetable, y quien crea, van a ver de lo que somos capaces”, afirmó.