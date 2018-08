Veracruz con renuncia de estratega y en penúltimo lugar

Agencia

VERACRUZ.- Los Tiburones Rojos de Veracruz se encuentran nadando contra corriente, sin estratega y en los últimos lugares.

De acuerdo con Vanguardia MX, la renuncia de Guillermo Vázquez, su penúltima posición en la tabla general y la falta de pagos a sus jugadores, son unos de sus tantos problemas

La situación en Veracruz es cada vez más crítica. La renuncia de Guillermo Vázquez a la dirección técnica del equipo se le suma la inconformidad al interior del plantel, el cual se encuentra dividido; mientras se sabe que unos no tienen problemas contractuales, poco más de la mitad no cuenta con contratos acorde a salarios mejor remunerados, ya que los que se encuentran registrados ante la Federación Mexicana de Fútbol tienen un valor de 50 mil pesos.

El conflicto es más remarcado al interior de la plantilla. Los elementos andinos que vinieron del extranjero, como Bryan Carrasco y Joe Abrigo no poseen ninguna problemática, con sus sueldos, sin embargo, la mayoría de sus compañeros sí, al no firmar el famoso "doble contrato" que sirve para cobrar cantidades mayores a los que se registran ante la FMF. Se presume que esto ha permitido que la directiva pueda manejar mejor la situación, porque mientras el grupo no esté unido, es más fácil de manejar.

El tema se ha mantenido en "calma" no obstante que muchos de los futbolistas inconformes no dan crédito a que Fidel Kuri Grajales, dueño del equipo, hasta el momento no les ha dado la cara para solucionar la situación. Incluso se sabe que la renuncia de Vázquez se debe en gran medida a que no hay comunicación con el propietario de los Tiburones Rojos.

Veracruz se encuentra en la décima tercera posición de la tabla general del Torneo Apertura 2018 producto de un juego ganado, un empatado y dos perdidos. Sin embargo, en el tema del cociente se encuentra en la última posición con 0.9583 debajo de Lobos BUAP y Gallos Blancos de Querétaro. La siguiente jornada enfrentará a las Chivas, otro equipo inmerso en problemas de resultados.