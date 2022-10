Tiene muchas deficiencias: Martinoli critica a Memo Ochoa

Uno de los comentaristas deportivos que más sigue el público mexicano por sus peculiares narraciones en los partidos de futbol y también por las opiniones que hace en momentos correctos y de forma directa, es Christian Martinoli.

Y esta vez lanzó una crítica al portero del América y de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, durante una entrevista con Enrique Garay en la que lo reconoce por sus grandes atajadas, pero también expone sus deficiencias como no saber achicar o salir a cortar los balones, algo que no quiso trabajar en su paso por el futbol europeo.

Además, recordó algunas declaraciones que en su momento hizo Rafael Puente:

"’Ochoa no recorre la portería, se tira de donde está, no achica mucho los disparos, no va por arriba’. Le preguntaron también a Néstor Verderi, que era entrenador de porteros en América en ese entonces, por qué no lo ponían a ensayar más los centros y respondió: ‘Solo pude dos y no más, que le digo’. Paco Memo supo acondicionarse con sus vicios y falencias que no trató mejorar porque debajo de los postes es figura con muchas condiciones, tapa muchas pelotas".