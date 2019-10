AP

El circuito Suzuka estaba cerrado el sábado debido al tifón Hagibis, por lo que los organizadores del Gran Premio de Japón de la Fórmula Uno se mantenían a la expectativa y los pilotos pasaban el día en sus hoteles.

Los organizadores cancelaron la sesión de clasificación del sábado, ya que estaba previsto que el tifón azotara la isla principal de Japón ese día y el domingo. Se planea que la carrera se lleve a cabo como estaba previsto el domingo a las 2 de la tarde, y la clasificación se realice horas antes.

Se prevé que el Hagibis, que podría arrojar lluvia en cantidades no vistas desde un tifón letal de 1958, toque tierra en la costa del centro o el este de Japón en el Pacífico el sábado por la noche, indicó la Agencia Meteorológica local.

Se colocaron letreros en el circuito el viernes para avisarles a los aficionados que todas las actividades del sábado habían sido canceladas.

“Tuvimos un día libre inesperado el sábado, pero estoy seguro que el equipo me mantendrá ocupado”, dijo Valtteri Bottas de la escudería Mercedes tras encabezar la última sesión de prácticas del viernes. “Pero estaremos examinando la información y aprovechándola al máximo”.

Si se cancela la clasificación del domingo, los administradores de la carrera pueden utilizar la clasificación de la segunda práctica para determinar las posiciones de la parrilla de salida.

Los servicios de trenes y de aviones entre Tokio y Nagoya han sido suspendidos.

Max Verstappen de Red Bull, el tercero más rápido en la última sesión de prácticas del viernes, tenía un plan para pasar el inesperado tiempo libre el sábado.

“Probablemente organizaré un torneo de la FIFA con algunos de los otros pilotos”, afirmó. “No podemos cambiar el clima y está fuera de nuestro control, así que ahora sólo tenemos que ver qué pasará el domingo”.

