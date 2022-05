Tigres y Nahuel Guzmán reciben sanciones de la Comisión Disciplinaria

La Comisión Disciplinaria reveló el castigo por la alineación indebida que cometió Tigres durante la semifinal de vuelta ante Atlas.

Durante el encuentro en el estadio Universitario, Miguel Herrera y su cuerpo técnico realizaron un cambio que incumple con el reglamento, sustituyeron al mexicano Hugo Ayala por el francés Florian Thauvin, es decir, no cumplieron con tener tres jugadores formados en México en la cancha, eran nueve no formados en México, cuando el permitido es un máximo de ocho.

Luego del encuentro, el técnico de los felinos habló de tema en la conferencia y reconoció que había cometido un error, mismo que cuatro días después ya tiene consecuencias.

Además de perder el partido, "Se sanciona al club con una multa económica y se deja sin efectos los goles anotados por Tigres".

#ComisiónDisciplinaria | Resolución del procedimiento de investigación por una posible alineación indebida en el partido Tigres vs Atlas. Lee más: https://t.co/zu6ClVujHs #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/TzN1WEWtl6

Por otro lado, la Comisión Disciplinaria informó que el arquero de los Tigres, Nahuel Guzmán, recibió una sanción económica "por haber transgredido lo dispuesto en los artículos 11 y 26 del Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol, al insultar a su propia directiva" con palabras como corruptos y sinvergüenzas.

Además, advirtieron el arquero argentino que otra mala conducta podría derivar en una sanción más severa.

Sin embargo, en el cuadro de los Tigres contradicen a la Comisión Disciplinaria y respaldan a Nahuel Guzmán, luego de lo sucedido el sábado en el estadio Universitario, al término de la semifinal de vuelta entre los felinos y el Atlas.

Mauricio Culebro, presidente de Tigres, dijo que el comunicado de la FMF "es algo escueto".

"Hay que aclarar eso bien, el comunicado está algo escueto, en ningún momento el comunicado dice que Nahuel nos dice sinvergüenzas o corruptos, no va por ahí. No me siento aludido", declaró en conferencia de prensa.