El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó el sábado las ofertas para los derechos de trasmisión de la Copa del Mundo Femenina 2023, que consideró inaceptablemente bajas.

Se han rechazado ofertas que equivalen al 1% de los derechos del Mundial masculino para el torneo que se jugará en julio y agosto en Australia y Nueva Zelanda.

El Mundial masculino en Qatar ha elevado los ingresos previstos de la FIFA hacia 7 mil millones de dólares para el ciclo comercial cuatrienal que finaliza después del torneo de Qatar.

Debido a los husos horarios de Australia y Nueva Zelanda, muchos partidos, sobre todo en la fase de grupos, se jugarán cuando es de noche en los ricos mercados de Europa y América.

