¡Toda una leyenda! Rey Mysterio ingresa al Salón de la Fama de la WWE

Óscar Gutiérrez, mejor conocido como Rey Mysterio puso de pie a todos en la ceremonia del Salón de la Fama de la WWE.

Con una máscara elegante, el luchador mexicano entró a la Crypto.com Arena para pasar a la posteridad tras ser presentado por Konnan, ex luchador y quien lo descubriera para ser llevado a la empresa mexicana Triple A, en donde labró su carrera.

I am truly humbled and honored to be inducted into the #WWEHallOfFame. Thank you to all my family, fellow superstars and the WWE Universe, you are all familia.



Tonight, we all celebrate. Tomorrow, I take care of business at #WrestleMania. #BOOYAKA pic.twitter.com/mgQwG6Zgqo