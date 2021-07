De acuerdo con las boxeadoras mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, las integrantes de la Selección Nacional de Sóftbol Femenil, denunciaron que algunas jugadoras tiraron sus uniformes a la basura de la Villa Olímpica.

Esto generó una indignación para las deportistas y aficionas, así como usuarios de las redes sociales.

Ante lo sucedido, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Sóftbol, aseguró que se dejaron los uniformes porque el equipo tenía exceso de equipaje, declaró a Azteca Deportes.

Ademas, el directivo mandó un mensaje a las pugilistas que evidenciaron lo ocurrido con la vestimenta de las jugadores de sóftbol: