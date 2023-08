Toluca vs Minnesota Octavos Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Toluca y Minnesota, se medirán por los octavos de la Leagues Cup 2023, este martes 8 de agosto a las 18:00 horas (Horario del centro de México) en el Allianz Field.

Los Diablos Rojos han sido de los equipos que mejor han jugado el certamen internacional entre clubes de la Liga MX y la MLS, los escarlatas han mostrado poderío ofensivo en los dieciseisavos no tuvieron piedad y golearon 4-1 al Sporting KC.

Toluca previamente en fase de grupos demostró su poderío ofensivo en su debut se impusieron en un partidazo 4-3 a Nashville, posteriormente se impondrían 4-1 al Colorado.

Mientras que en el arranque del Apertura 2023 llevaban un saldo equilibrado de una victoria ante Cruz Azul, una derrota ante Bravos y un empate con Necaxa.

Los Bribones clasificaron como segundos del sector Central 2 iniciaron goleando 4-0 al Puebla, después perderían 3-2 con el Chicago Fire, en dieciseisavos tendrían un partidazo 3-3 con el Columbus Crew a quienes terminarían superando en penales 4-3.

Minnesota marcha como decimo en la presente temporada la MLS con un registro de siete ganados, siete empatados y ocho perdidos, por lo que son una incógnita.

We took down the Sweet Potatoers. Bring on the Sausage Makers.



🆚 @TolucaFC

📍 @allianzfield

📅 Tues, Aug. 8

⏰ 7:00 p.m. CT

📺 @FS1, @UniMas

💻 https://t.co/oNxO7tUB2d pic.twitter.com/kSkAMkWQlW