Toluca vs Pumas: Los diablos se volvieron locos, dice Hernán Cristante

CIUDAD DE MÉXICO.- Hernán Cristante, técnico del Toluca, se dijo feliz por la victoria ante Pumas, pero criticó el actuar de sus jugadores al final del partido ante Pumas, "porque nos volvimos locos".

El argentino mencionó que de entrada, "el juego se hizo complicado y hay cosas que no dejan contento… Toleramos muy bien cómo vino Pumas a jugar, y eso no nos sacó del foco. Cuando hicimos el segundo gol y se quedaron con nueve enloquecimos, vino el libertinaje y eso no está bien. Quizá esa obsesión de meter más goles, de los accidentes de juegos pasados, pero eso no puede suceder. Nos volvimos locos, y eso no me deja tranquilo".

Toluca asegura puntos, pero hay que saber cuidarlos

Al final, el Toluca está entre los primeros lugares de la competencia: "Sabíamos que íbamos a tener un inicio complicado, muchos juegos de visita, pero estamos dentro de los parámetros. Somos un equipo que debe de rescatar puntos para la situación del cociente y también buscar un título. En este torneo extraño, bueno, no tanto, este es muy parejo, todos compiten con todos, y no sabemos cuidarlo, los especialistas parecen aficionados. Aquí hay buenos jugadores, buena calidad, hay que valorarlo".