¿Qué dijo? Tom Brady habla sobre su retiro

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 40 años y a cuatro días de jugar su octavo Super Bowl, Tom Brady aseguró que todavía no piensa en el retiro y reiteró su deseo de jugar por varias temporadas más.

"¿Por qué todos quieren que me retire? No lo entiendo".

"¿Por qué todos quieren que me retire? No lo entiendo. Me estoy divirtiendo, el equipo está jugando bien. Sé que soy un poquito más viejo que la mayoría, pero en realidad lo estoy disfrutando. Disfruto la experiencia de jugar este deporte", dijo Brady a los medios de comunicación en Minneapolis, informa el portal de deportes MedioTiempo.

Si bien se ha hecho una costumbre para los Patriots estar una y otra vez en el duelo por el título, Brady valoró lo hecho por su equipo y los Philadelphia Eagles para llegar a donde todos quieren.

"Esto ha sido un sueño hecho realidad ya varias veces. Se requiere mucho trabajo para llegar aquí y creo que nuestro equipo ha trabajado muy duro. Jugaremos ante un gran equipo de fútbol americano. Así que no pienso en el retiro, sino en el Super Bowl y en tratar de ganar el partido más importante del año".

En caso de ganar el domingo en Minnesota, Brady y los New England Patriots sumarán su sexto título, sin embargo, pase lo que pase todo indica que el veterano seguirá en activo la próxima temporada y algunas más.

"Siempre he querido jugar hasta mediados los 40 años, así que ya veremos. El fútbol americano es un deporte muy físico, cada partido podría ser tu último, esa es la realidad de este deporte".

Tom Brady y su amor por Messi

Tom Brady, el quarterback de New England Patriots, confesó que es apasionado seguidor del balompié, además consideró a Lionel Messi, delantero del Barcelona, como un gran futbolista.

"Amo a Messi, creo que es un gran jugador, soy ya un poco mayor que él, pero amo al futbol lo he visto por mucho tiempo. No soy tan viejo como para haber visto a Maradona", señaló en el Opening Night que se llevó a cabo en el Arena del Minnesota Wild.