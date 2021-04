'Le dicen adiós'; Tottenham despide a Jóse Mourinho

Joani Alexis Cruz Martínez

INGLATERRA.- En Tottenham despidió hoy a José Mourinho tras un efímero ciclo de 17 meses como técnico y cuando se disponía dirigir al club en la Final de la Copa de la Liga.

Mourinho fue contratado en noviembre de 2019 para sustituir a Mauricio Pochettino, quien desafió los pronósticos al llevar al equipo de Londres a la Final de la Liga de Campeones antes que se desmoronasen la siguiente temporada.

Mourinho no pudo clasificar a Tottenham de vuelta a la Champions y el equipo ha vuelto a derrumbarse esta temporada. Los Spurs alcanzaron la cima de la Liga Premier en diciembre, pero una mala racha de resultados lo tiene en la séptima plaza.

La salida de Mourinho se produce dos días antes de un partido en la Liga Premier contra Southampton y con la Final de la Copa de la Liga el domingo contra Manchester City. Tottenham, que no conquista un título desde la Copa de la Liga desde 2008, informó que Ryan Mason, el técnico de las inferiores, quedó a cargo de los entrenamientos.

Se trata del ciclo más breve de Mourinho en un club desde que irrumpió con Porto en 2004.

El malestar por las tácticas y métodos del estratega portugués afloró en los últimos meses, con Tottenham rezagándose de la zona de clasificación de la Liga de Campeones y despidiéndose en los octavos de final de la Liga Europa tras una inesperada derrota 3-0 ante el Dínamo de Zagreb.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS