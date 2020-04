Tottenham habilita su estadio como hospital

Londres.- El club londinense Tottenham decidió habilitar su estadio como hospital y ponerlo a disposición del Servicio Nacional de Salud, ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Los Spurs se convirtieron en el primer equipo de la Premier League en convertir su estadio en un hospital, uniéndose a diferentes clubes europeos que se han solidarizado con esta medida.

También te puede interesar: COI: Aplazamiento de Juegos Olímpicos costará "cientos de millones de dólares"

De acuerdo con el club, se adecuaron las instalaciones para albergar a las mujeres embarazadas y así liberar espacio en los demás centros médicos para que puedan atender a más pacientes con Covid-19.

Our focus now turns to supporting our NHS, with the stadium transformed this weekend to house @NorthMidNHS Women’s Outpatient Services and COVID-19 testing. pic.twitter.com/I9LygBxd0S