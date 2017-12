El Tour Francia 2019 ya tiene sede de inicio, descúbrela aquí

Agencia

FRANCIA.- La Tour de Francia 2019 iniciará en la ciudad belga de Bruselas y se espera que incluya un recorrido por el Grand Depart por Flandes y Wallonne, el cual fue construido para festejar el 50 aniversario de la primera victoria del legendario Eddy Merckx.

De acuerdo con el diario belga “Het Nieuwsblad”, la máxima carrera ciclista de prestigio en el mundo contará con una segunda etapa en contrarreloj por equipos.

El Brussels Grand Depart fue creado para celebrar el 50 aniversario de la primera victoria Eddy Merckx, sin embargo, las autoridades políticas analizan esa posibilidad, ya que Bélgica se ha caracterizado por ser parte de esta justa ciclista.

Se informó que los detalles finales se conocerán el 16 de enero de 2018.

Bruselas ha recibido a la caravana ciclista en 10 ocasiones y acogió el Grand Depart en 1958. En 1947 Rene Vietto ganó la tercera etapa, y regresó en 1949, 1958, 1960, 1962, 1978, 1979, 1981, 1992 y, más recientemente, 2010 cuando Alessandro Petacchi ganó la segunda etapa en un sprint.

