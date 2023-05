Tras cuatro años, Barcelona conquista el título de la Liga Española

El Barcelona conquistó el domingo su primer título de la Liga española desde la salida de Lionel Messi al derrotar el domingo 4-2 al Espanyol.

Los azulgranas pusieron fin a una sequía sin ganar el título doméstico que se extendió cuatro años.

Robert Lewandowski firmó un doblete, mientras que Alejandro Balde y Jules Koundé anotaron los otros goles del Barça.

El equipo de Xavi aseguró el título con cuatro fechas de anticipación y dos años después de la traumática marcha de Messi en medio de las penurias financieras que aún agobian al club catalán.

Se trata de la 27ma conquista del Barça en el campeonato nacional. Acortan la desventaja al máximo ganador Real Madrid (35), que cedió esta temporada el trono a su acérrimo rival.

Los jugadores azulgranas tuvieron que correr a resguardarse al túnel de vestuario cuando festejaban en el círculo central, luego de que hubo un grupo de aficionados se metió al campo para encararlos.

Lewandowski abrió el marcador al rematar frente al marco tras un pase de Balde a los 11 minutos. Balde, lateral de 19 años, anotó por primera vez en la temporada a los 20.

El partido quedó sentenciado poco antes del descanso cuando Lewandowski firmó su sexto doblete de la temporada. El delantero polaco alcanzó los 21 tantos para afianzarse como líder de la tabla de goleadores del torneo y totalizar 31 dianas en todas las competencias.

En su primera temporada completa en el banquillo, Xavi conquistó su primer título liguero, después de que en su época como jugador azulgrana conquistó ocho a lo largo de 17 temporadas con el club.

Esta liga es especial para el capitán Sergio Busquets, quien durante la semana anunció su partida de la institución. Busquets llegó a 32 títulos, nueve de liga en su trayectoria con el Barça

