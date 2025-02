Travis Kelce se prepara para su tercer Super Bowl consecutivo

El experimentado ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, a sus 35 años, tuvo una temporada por debajo de su nivel habitual, sumando solo tres recepciones de touchdown en la fase regular.

Sin embargo, su impacto en el equipo sigue siendo clave, y ahora se prepara para disputar su tercer Super Bowl consecutivo y el quinto en los últimos seis años.

Durante la Noche de Apertura del Super Bowl LIX, Kelce fue cuestionado sobre su futuro y dónde se veía dentro de tres años.

“¿Dónde estaré en tres años? No lo sé. Espero que aún jugando al fútbol. Me encanta hacer esto. Me encanta venir a trabajar todos los días. Siento que todavía tengo mucho buen fútbol en mí. Veremos qué sucede”, respondió.

“Sé que me he estado preparando para otras oportunidades en mi vida. Ese siempre ha sido el objetivo, sabiendo que el fútbol solo dura cierto tiempo. Tienes que encontrar la manera de entrar en otra carrera y otra profesión. He estado trabajando en eso durante mis temporadas bajas. Pero, en general, planeo seguir siendo un Kansas City Chief y seguir jugando al fútbol”.