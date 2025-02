Tribunal rechaza recurso de Asencio en investigación por video

Un tribunal español ha desestimado un recurso presentado por los defensores del jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, que buscaba poner fin a la investigación sobre su presunta implicación en la distribución de un video sexualmente explícito de una menor.

La decisión fue confirmada en un comunicado emitido el martes por el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que indicó que el proceso de instrucción continuará, según informa El País.

La controversia gira en torno a un video que, supuestamente, Asencio compartió. Este video habría sido grabado por dos exjugadores de la cantera del Real Madrid durante un encuentro inapropiado en junio de 2023, en el que una de las involucradas es menor de edad.

