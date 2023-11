Tuca Ferretti acepta que le impusieron jugadores en Selección Mexicana

Ricardo Ferretti reconoció que los patrocinadores sí imponen jugadores en la Selección Mexicana

El famoso "Tuca" aceptó que no es una se trata de una simple leyenda urbana en el que ciertos futbolistas sean convocados al combinado nacional por órdenes de los socios comerciales.

"En la Selección sí tenía que llevar a ciertos jugadores", comentó en Futbol Picante.

Tras ser cuestionado por sus nuevos compañeros, la polémica estaba presente en la mesa de debate del programa de ESPN Deportes.

Aunque nunca ha aceptó la oferta de ser el director técnico de México, en tres distintos periodos si accedió a ser interino en lo que seleccionaban al indicado para estar al frente del proyecto.

Su primera etapa en 1993 contempló cuatro partidos ganando dos y empatando dos.

El experimentado entrenador dirigió en 2015 en cinco partidos a la Selección Mexicana.

Incluyendo los partidos amistosos contra Trinidad y Tobago, y Argentina.

Además de la Gran Final de la Copa de la Concacaf en la que derrotaron a los Estados Unidos 3-2, y un juego oficial contra Panamá.

En su tercer interinato en 2018 fue el menos exitoso de todos ya que de los seis encuentros en los que estuvo al frente perdió cinco y solo ganó en una oportunidad.

El "Tuca" no quiso dar nombres, pero uno de los panelistas el polémico Álvaro Morales insistía que las cámaras enfocaran a Ferretti, para que contestara con un simple gesto.

"Él no va a contestar con palabras, va a contestar con la mirada, pónganse en single shot, si pueden. Profesor, no me diga nada, nada más con su mirada, profesor, ¿le impusieron a Ochoa?" cuestionó el analista.