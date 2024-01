'Tuca' llama 'tronco' y 'burro' a Pulido

Recientemente, en una entrevista transmitida por ESPN, el entrenador 'Tuca' fue interrogado sobre su preferencia por alinear a jugadores extranjeros en lugar de mexicanos. En respuesta, el DT y comentarista rememoró su tiempo al mando de Tigres, destacando especialmente la labor que desempeñó con Pulido durante los primeros años de su carrera.

Parece que estas observaciones no fueron del total agrado del futbolista tricolor, actualmente en las filas del Sporting Kansas City de la MLS. En respuesta, utilizó sus plataformas en redes sociales para enviarle un mensaje a su antiguo director técnico.

Pulido adjuntando un video de uno de sus primeros goles con Tigres, respondió:

"Creo que el Tuca se equivoca en dos cosas, 1. No me debutó él, me debutó Daniel Guzmán. 2. No era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja. 3ra. A esa edad ya me aventaba estos golazos".