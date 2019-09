Twins rompen récord de jonrones en Grandes Ligas

Agencias

Los Minnesota Twins se convirtieron el jueves en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en pegar 300 jonrones en una temporada.

Y ellos no terminaron allí.

El No. 300 fue una conexión de dos carreras de Jonathan Schoop contra el lanzador de los Detroit Tigers, José Cisnero, en la séptima entrada de la victoria de los Twins 10-4. Fue el 23er jonrón de la temporada de Schoop.

Una entrada después, el receptor Willians Astudillo conectó un vuelacercas solitario al jardín izquierdo para el No. 301.

Incluyendo a los Twins, 13 equipos han establecido récords de franquicia para cuadrangulares esta temporada: Atlanta, Boston, Cincinnati, the Chicago Cubs, Houston, Los Angeles Dodgers, Milwaukee, New York Mets, los New York Yankees, Oakland, San Diego y Washington.. Arizona y Cleveland también están en camino de establecer marcas de equipo antes de que termine la temporada.

Antes de este año, el récord de jonrones de un equipo era de 267 de los Yankees el año pasado.

Minnesota ganó el título de la división Central de la Liga Americana el miércoles. Los Twins solo necesitan una victoria más para convertirse en el cuarto equipo de Grandes Ligas en alcanzar 100 victorias esta temporada.

(Info: espn y Associated Press)