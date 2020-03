MÉXICO.- Los sorprendentes Atalanta y Leipzig son los primeros dos clasificados a cuartos de final de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League ya tiene a sus primeros clasificados a los cuartos de final. Atlanta y Leipzig finiquitaron la sorpresa de la ida de octavos, y eliminaron al Valencia y Tottenham, respectivamente, para ya convertirse en una realidad y en dos de los mejores ocho clubes de toda Europa, ambos por primera vez en toda su historia.

Ilicic da el pase al Atalanta

El Atalanta sigue su espectacular historia en este Champions. El equipo italiano no se cansa de maravillar en su primera vez en este certamen, y ya alcanzó los cuartos de final, luego de vencer al Valencia en su casa por 3-4, y firmar el global de 4-8 tras su goleada en la ida, todo esto en un duelo que será recordado por haberse jugado a puerta cerrada a causa del coronavirus.

La vuelta se inclinó este martes desde el inicio, pues el cuadro azzurro anotó muy rápido gracias a Josip Ilicic (3'), quien aprovechó de gran forma un penalti. Kevin Gameiro (21') vino a dar esperanza a los españoles tras un error del Atalanta, pero eso no sirvió, y antes del final de la primera mitad, Ilicic (43') hizo su doblete.

Gameiro (51') volvió a aparecer para igualar y Ferrán Torres (67') para adelantar, pero ya fue muy tarde. Al final, Ilicic (71' y 82') firmó la victoria y su poker.

El Atalanta sigue con esa mística de ser el caballo negro de la competencia, como lo fueron el Monaco o Ajax de los últimos años, un equipo que le pone ese toque de sabor único a la Champions. Ya está entre los mejores ocho de Europa, y la historia de la cenicienta continúa.

Tottenham opuso poca resistencia al Leipzig

El Leipzig también se une a la hazaña del Atalanta. El cuadro alemán tiene esa misma mística, y ya está entre los mejores ocho de toda Europa, tras eliminar al último subcampeón, el actual Tottenham de José Mourinho, que no ha sido el mismo desde esa final perdida ante el Liverpool.

Los germanos triunfaron en casa por 3-0 y aumentaron el global para llevarse la serie por 4-0.Los locales no titubearon en ningún momento, y desde el arranque se fueron al frente con todo, embates que no resistieron los Spurs para nada, y todo se encaminó gracias al doblete de Marcel Sabitzer (10' y 21') en la primera mitad, y se cerró en el segundo lapso con la diana de Emil Forsberg (87').

Los de Mourinho no supieron reaccionar nunca, y firmaron una actuación para el olvido que los deja fuera de una Champions que difícilmente recordarán de buena manera.

Un equipo para la historia es lo que busca ser este Leipzig, que avanza tan lejos por primera ocasión en toda su historia, y se une al Atalanta, como historias de ensueño en la presente Copa de Europa, un campeonato que promete maravillar en la siguiente ronda.

Mañana se conocerá a los otros dos clasificados a la ronda de cuartos de final cuando se enfrenten PSG vs Dortmund y el campeón Liverpool vs Atlético de Madrid. En los encuentros de ida Dortmund se impuso 2-1 en su casa y los colchoneros hicieron lo propio en su feudo al derrotar 1-0 a los Reds.

Y la próxima semana se jugarán los cuatro encuentros faltantes de octavos de final: Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli y Bayern vs Chelsea.

(Con información de marca)