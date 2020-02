MÉXICO.- Atlético de Madrid da la sorpresa y gana 1-0 al campeón Liverpool en partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions League.

Por fin volvió la UEFA Champions League. Este martes se vivieron los primeros duelos de los octavos de final, con los juegos de ida que protagonizaron el Atlético de Madrid ante el Liverpool, y el Borussia Dortmund frente al Paris Saint Germain.

Atlético 1-0 Liverpool

En el primer tiempo, el Atlético fue mejor y salió a demostrarlo muy rápido, pues atacaron en muchas más oportunidades y eso les redituó con la ventaja, gracias al gol de Saúl Ñíguez (4'), quien aprovechó un rebote de Fabinho en un tiro de esquina, y la mandó al fondo de las redes de Alisson Becker.

Así siguió la primera parte y poco pudo hacer el Liverpool, pero sí evitó muy bien verse abajo por más distancia en el marcador.

La segunda mitad no tuvo tanta intensidad, aunque sí una mejor versión del Liverpool, que presionó mucho más, pero que en ningún momento pudo mostrar ese sello arrollador que ha demostrado a lo largo del último año, mientras que el Atleti aguantó y conservó el marcador para ir con ventaja a Inglaterra.

Todo queda para la vuelta, la cual se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo en el estadio de Anfield, donde los Reds esperan defender con todo su título de la Orejona.

Esta fue apenas la tercera derrota del Liverpool en lo que va de la temporada.

Dortmund 2-1 PSG

En el Signal Iduna Park también se vivieron grandes emociones. En el primer tiempo el Dortmund fue el mejor y más claro con los embates que creó muy bien por las bandas Jadón Sancho, aunque Erling Haaland, joven estrella de los locales, no pudo concretar ningún tanto, en parte también por el gran trabajo de Keylor Navas en el arco.

Erling Braut Haaland volvió a marcar un doblete. El jovencito gigante noruego dio los tres puntos al Borussia (Foto: @BVB)

Por otro lado, el PSG no pudo tener muchas ocasiones claras más allá de un tiro libre que Kylian Mbappé puso por un costado.Para el complemento, el PSG presionó mucho más y se le vio otra cara, pero con todo y eso, el equipo de Thomas Tuchel no terminó por funcionar, lo que aprovechó Haaland (69'), quien tras un rebote no dudó para liquidar el primero en el área chica, el que significó el noveno tanto para él en esta Champions, los otros los hizo en la fase de grupos jugando para el Salzburgo.

Cabe mencionar que con su participación, se convirtió en el primer jugador en estar en la misma Champions con dos equipos diferentes, luego del cambio de regla.

Cuando parecía que el juego se iba a decantar en favor de los alemanes, llegó Neymar (75') y remató solo en el centro del área, pero la alegría no le duró casi nada a los parisinos, pues Haaland (77') no se cansó de brillar y con un espectacular remate hizo un golazo, su décimo en siete partidos, una cifra colosal para un joven de 19 años.

El segundo del delantero noruego cerró el 2-1 final.El juego de vuelta se llevará a cabo a las 14:00 horas, en el Parque de los Príncipes el 11 de marzo.

(Con información de marca)