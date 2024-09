UFC: mexicanos se apoderan este 14 de septiembre de Las Vegas

Las porras tricolores del ‘Canelo’ Álvarez no serán las únicas que retumbarán este 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Otros mexicanos también dejarán su huella en la llamada ‘Ciudad del Pecado', entre ellos la jalisciense Alexa Grasso y la sinaloense Irene Aldana en el Sphere para la tan esperada noche de UFC.

Un total de 8 peleadores mexicanos, incluida la campeona de peso Mosca, Alexa Grasso, que se enfrentará a Valentina Shevchenko por tercera vez consecutiva en el evento coestelar, completan la cartelera.

Es HOY dia de #NocheUFC 🔥



ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 8pm 🇲🇽 / 11pm 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 6pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 7:30pm ET 🇺🇸 / 5:30pm 🇲🇽 / 8:30pm 🇦🇷 / 1:30am 🇪🇸 pic.twitter.com/2FFi65BZE4