Primer concurso de su tipo: llegan los Universal Street Games

MÉXICO.- Se presentaron los Universal Street Games, primer concurso de su tipo en el mundo, que buscarán a los mejores músicos, bailarines y deportistas del mundo; organizados por Toyota Motor Corporation.

El certamen contará con finalistas (tres de cada categoría) luego de dos rondas de votación que viajarán a los Estados Unidos para los Universal Street Games, en los X Games de Minneapolis 2018, en Minnesota.

El concurso tendrá una duración de cuatro meses, donde los artistas y deportistas deberán subir sus videos...

La primera ronda del concurso donde se aceptarán las postulaciones y votos de todas las partes del orbe se cierran el 30 de abril de 2018.

Mientras que la segunda ronda, arranca el 1 de mayo, los 10 artistas más votados de cada categoría competirán por ser uno de los nueve finalistas que harán el viaje a Estados Unidos para demostrar sus habilidades y ser el artista callejero número uno en la etapa final del certamen.

Asimismo, del 15 al 21 de julio, los finalistas viajarán por todo Estado Unidos para desarrollar su acto final para crear una actuación desde se fusionarán la música, danza y deporte.

Cabe señalar que el concurso tendrá una duración de cuatro meses, donde los artistas y deportistas deberán subir sus videos a través de las redes sociales para poder votar y postularse a los Universal Street Games.

