US Open: Ferrer no quiere 'despistes' en su próximo juego

EFE

NUEVA YORK, NY.- El español David Ferrer, que acaba de sellar su pase a tercera ronda tras superar a su compatriota Roberto Bautista, se centrará ahora en mejorar en su próximo partido con el kazajo Mikhail Kukushkin los "despistes" y la "precipitación" que sufrió hoy en el segundo set.

"Tengo que estar serio, estoy con ganas de mejorar y de hacer un buen partido", dijo el cuarto cabeza de serie en una conferencia de prensa posterior a su partido con Bautista, número 64 de la clasificación mundial ATP, a quien derrotó por 6-3, 7-6, 6-1 y 6-1 en 2 horas y 46 minutos.

El valenciano reconoció que se le escapó la segunda manga cuando iba ganando 4-3 debido a una doble falta y un par de errores no forzados, lo que calificó como un "momento difícil" en el partido, porque lo tenía "bastante encarrilado" y estaba "jugando bastante bien".

"(Debo mejorar) esos despistes que he tenido en el segundo set, un poco de precipitación, a veces he ido un poco demasiado rápido, he perdido un poco el esquema de juego", aseguró Ferrer, quien reconoció que en esa manga su rival jugó "más valiente" y él perdió "un poco de confianza" en su juego.

La intranquilidad en ese set le llevó incluso a dar una patada a un reloj, lo que reconoce que se debió a un momento de "frustración" por cómo estaba saliendo el partido y que le faltó controlarse, algo que "no puede volver a pasar" de cara a su enfrentamiento con Kukushkin.

Jugador peligroso

El kazajo, que pasó a tercera ronda tras ganar al austríaco Andreas Haider-Maurer por 6-4, 6-4 y 7-5 en dos horas y 12 minutos, es "un jugador peligroso", que "juega con mucho ritmo" (ya se enfrentó a él en una ocasión en Godó), por lo que el valenciano tendrá que estar "muy atento".

Por otro lado, Ferrer celebró estar entre la lista de jugadores que más Grand Slams ha disputado.

"Es algo muy grande poder jugar todos los Grand Slams sin lesionarse, yo en ese aspecto he tenido mucha suerte a lo largo de mi carrera, ha sido muy importante para mí porque he tenido una carrera larga y me enorgullece saber (...) que estoy en un buen momento tanto mentalmente, como físicamente y tenísticamente", concluyó.