US Open en la mira por episodio sexista

Nueva York.- El US Open fue calificado como un torneo sexista por reprender a la tenista Alizé Cornet por cambiarse la playera en pleno partido, situación que contrasta con los varones que, incluso, pueden permanecer sin camiseta sobre la pista del Flushing Meadows, de Nueva York.

El episodio ocurrió cuando la deportista volvió de una pausa de diez minutos por el intenso calor, momento en que se percató de que se había puesto la playera al revés, por lo que decidió cambiársela de forma adecuada para reanudar el duelo ante Johanna Larsson.

Tras percatarse de esto, el juez de silla, Christian Rask le impuso un “warning” no sin antes reprenderla: “Eso no está bien, no puedes sacarte la playera así sin más. ¡Simplemente no está bien! Tengo que apercibirte”.

La situación desató una ola de críticas en redes sociales por parte de gente relacionada al deporte blanco, ya que, por las inclementes temperaturas, varios tenistas hombres se han despojado de sus camisetas quedando con el dorso desnudo sin que nadie los amoneste.

“Alizé Cornet vuelve a la pista tras una pausa de 10 minutos. Con su camiseta al revés. Se la pone del derecho en el fondo de la pista. Recibe una advertencia. Por comportamiento no deportivo... Pero los hombres pueden cambiarse en la pista”, escribió en Twitter Judy Murray, madre del ex número uno del mundo, Andy Murray.

Por su parte, el US Open emitió un comunicado, lamentando la decisión del juez y rectificó el castigo hacia Cornet.

“Lamentamos que Alizé Cornet recibiera una advertencia ayer (el pasado martes). Hemos clarificado el reglamento para asegurarnos de que esto no volverá a ocurrir en el futuro”, manifestó a través del escrito.

“Todos los jugadores (y jugadoras) pueden cambiarse la parte de arriba cuando están en sus sillas. Eso no es considerado una infracción. Las jugadores, si lo desean, pueden también cambiarse en un lugar más discreto, cerca de la pista, cuando sea posible”, puntualizó.