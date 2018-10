Así fueron los primeros goles del hombre más veloz del mundo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El velocista jamaicano Usain Bolt, múltiple campeón olímpico y mundial en las pruebas de 100, 200 y 4x100 metros, consiguió marcar dos goles, por primera vez en su nueva etapa como futbolista con el Central Coast Mariners.

El deportista caribeño además lo hizo por partida doble en el partido amistoso ante el Macarthur South West United, al que su equipo venció por 0-4.

Bolt, que había estado a punto de marcar con un remate de cabeza que salió desviado, inauguró su cuenta en el segundo periodo, cuando su equipo ya ganaba por 0-2.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ